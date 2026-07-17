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В Китае выпустили крупнейшую в мире модель ИИ с открытым исходным кодом - РИА Новости, 17.07.2026
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03:11 17.07.2026
В Китае выпустили крупнейшую в мире модель ИИ с открытым исходным кодом

Китайская Moonshot AI выпустила крупнейшую в мире открытую ИИ-модель Kimi K3

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский стартап Moonshot AI выпустил модель искусственного интеллекта Kimi K3.
  • Kimi K3 содержит 2,8 триллиона параметров и является крупнейшей в мире моделью ИИ с открытым исходным кодом.
  • Модель Kimi K3 создана для задач долгосрочного программирования, интеллектуальной работы с информацией и рассуждений, и показала результаты передового уровня, обойдя другие протестированные системы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Китайский стартап в области искусственного интеллекта Moonshot AI выпустил модель Kimi K3, которая содержит 2,8 триллиона параметров, что делает ее крупнейшей в мире моделью ИИ с открытым исходным кодом.
"Сегодня (в четверг) мы представляем нашу наиболее мощную модель. Kimi K3 — это модель с 2,8 триллиона параметров… и контекстным окном размером 1 миллион токенов. Это первая в мире открытая модель класса 3 триллионов параметров", - говорится в заявлении компании.
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Как отмечается, модель создана для передовых возможностей искусственного интеллекта в задачах долгосрочного программирования, интеллектуальной работы с информацией и рассуждений.
Хотя Kimi K3 уступает по общей производительности самым мощным закрытым моделям — Claude Fable 5 и GPT 5.6 Sol, она показала результаты передового уровня и обошла другие протестированные системы, заявили в компании.
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