В Китае выпустили крупнейшую в мире модель ИИ с открытым исходным кодом

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайский стартап Moonshot AI выпустил модель искусственного интеллекта Kimi K3.

Kimi K3 содержит 2,8 триллиона параметров и является крупнейшей в мире моделью ИИ с открытым исходным кодом.

Модель Kimi K3 создана для задач долгосрочного программирования, интеллектуальной работы с информацией и рассуждений, и показала результаты передового уровня, обойдя другие протестированные системы.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Китайский стартап в области искусственного интеллекта Moonshot AI выпустил модель Kimi K3, которая содержит 2,8 триллиона параметров, что делает ее крупнейшей в мире моделью ИИ с открытым исходным кодом.

"Сегодня (в четверг) мы представляем нашу наиболее мощную модель. Kimi K3 — это модель с 2,8 триллиона параметров… и контекстным окном размером 1 миллион токенов. Это первая в мире открытая модель класса 3 триллионов параметров", - говорится в заявлении компании.

Как отмечается, модель создана для передовых возможностей искусственного интеллекта в задачах долгосрочного программирования, интеллектуальной работы с информацией и рассуждений.