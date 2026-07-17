Ремонт взлетно-посадочной полосы в иркутском Киренске проведут за 2 недели

ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска, где с 1 июня приостановлен прием самолетов, рассчитан на две недели, после чего Росавиация проведет обследование и примет решение о возможности возобновления полетов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

На следующей неделе планируется начать текущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта города Киренска. Об этом во время прямой линии с жителями Киренского района сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи.

По словам главы региона, внебюджетные средства на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы найдены. Три компании-инвестора предоставят 20 миллионов рублей. Такую же сумму направят группа компаний "Истлэнд" и входящее в нее ООО "Аэропорт Киренск", которое является оператором аэродрома. Мэру Киренского муниципального округа поручено организовать работу по заключению контракта с компанией-подрядчиком. Планируется, что на следующей неделе она приступит к работе.

"Текущий ремонт рассчитан на две недели, после чего повторное обследование взлетно-посадочной полосы проведут специалисты Росавиации. Они примут решение о возможности возобновления полетов", - говорится в сообщении.

В пятницу в правительстве Приангарья прошло межведомственное совещание под руководством Игоря Кобзева. На нем была представлена дорожная карта модернизации аэродромной и аэропортовой инфраструктуры Киренска, разработанная властями региона. Проект документа передан в федеральный центр на дальнейшее рассмотрение.