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Ремонт взлетно-посадочной полосы в иркутском Киренске проведут за 2 недели - РИА Новости, 17.07.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
14:41 17.07.2026
Ремонт взлетно-посадочной полосы в иркутском Киренске проведут за 2 недели

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренск рассчитан на две недели

© Пресс-служба губернатора Иркутской областиВзлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Пресс-служба губернатора Иркутской области
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео
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ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска, где с 1 июня приостановлен прием самолетов, рассчитан на две недели, после чего Росавиация проведет обследование и примет решение о возможности возобновления полетов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
На следующей неделе планируется начать текущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта города Киренска. Об этом во время прямой линии с жителями Киренского района сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи.
По словам главы региона, внебюджетные средства на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы найдены. Три компании-инвестора предоставят 20 миллионов рублей. Такую же сумму направят группа компаний "Истлэнд" и входящее в нее ООО "Аэропорт Киренск", которое является оператором аэродрома. Мэру Киренского муниципального округа поручено организовать работу по заключению контракта с компанией-подрядчиком. Планируется, что на следующей неделе она приступит к работе.
"Текущий ремонт рассчитан на две недели, после чего повторное обследование взлетно-посадочной полосы проведут специалисты Росавиации. Они примут решение о возможности возобновления полетов", - говорится в сообщении.
В пятницу в правительстве Приангарья прошло межведомственное совещание под руководством Игоря Кобзева. На нем была представлена дорожная карта модернизации аэродромной и аэропортовой инфраструктуры Киренска, разработанная властями региона. Проект документа передан в федеральный центр на дальнейшее рассмотрение.
Аэропорт Киренска закрыт с 1 июня из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы. Она является федеральной собственностью и находится в аренде у ООО "Аэропорт Киренск", которое должно поддерживать имущество в нормативном состоянии. В мае надзорные ведомства провели инспекцию и выявили ряд нарушений, после чего было принято решение о приостановке приема самолетов.
 
Иркутская областьКиренскКиренский районИгорь КобзевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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