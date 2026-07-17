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Киевский режим пытается похитить персональные данные россиян, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2026
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17:02 17.07.2026 (обновлено: 17:31 17.07.2026)
Киевский режим пытается похитить персональные данные россиян, заявили в МИД

Захарова: Киевский режим пытается похитить персональные данные россиян

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим пытается вывести российские электронные сервисы из строя.
  • По заявлению Марии Захаровой, также происходит похищение персональных данных россиян для последующих операций и задействуется сеть украинских колл-центров, занимающихся обворовыванием россиян и европейцев.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается вывести российские электронные сервисы из строя и похитить персональные данные россиян для последующих операций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы, оборудование, похитить персональные данные наших граждан для последующих точечных операций", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
По словам Захаровой, также задействуется целая сеть украинских колл-центров, занимающихся обворовыванием россиян и даже европейцев.
"С начала 2022 года российская информинфраструктура подвергается беспрецедентному количеству компьютерных атак, прежде всего со стороны режима Владимира Зеленского. Нам хорошо известно, что Украина превращена своими западными спонсорами в плацдарм для проведения наступательных киберопераций", - указала она.
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