Киевский режим пытается похитить персональные данные россиян, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим пытается вывести российские электронные сервисы из строя.
- По заявлению Марии Захаровой, также происходит похищение персональных данных россиян для последующих операций и задействуется сеть украинских колл-центров, занимающихся обворовыванием россиян и европейцев.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается вывести российские электронные сервисы из строя и похитить персональные данные россиян для последующих операций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы, оборудование, похитить персональные данные наших граждан для последующих точечных операций", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
По словам Захаровой, также задействуется целая сеть украинских колл-центров, занимающихся обворовыванием россиян и даже европейцев.
"С начала 2022 года российская информинфраструктура подвергается беспрецедентному количеству компьютерных атак, прежде всего со стороны режима Владимира Зеленского. Нам хорошо известно, что Украина превращена своими западными спонсорами в плацдарм для проведения наступательных киберопераций", - указала она.