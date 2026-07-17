В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве второй день проходят протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Протесты также запланированы в Одессе, Львове, Харькове и других городах.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины второй день проходят в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев-24".

Накануне в Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Федорова.

« "В Киеве второй день подряд протестуют против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Люди снова собираются на площади Ивана Франко, приносят плакаты и скандируют: "Позор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

По информации "Киев-24", пока участников протестов меньше, чем накануне, но их количество постепенно увеличивается. Они заявляют, что готовы выходить на такие акции, пока их не услышат. Телеканал отметил, что подобные протесты также пройдут в пятницу в Одессе, Львове, Харькове и других городах.