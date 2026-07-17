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В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 17.07.2026
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09:35 17.07.2026 (обновлено: 09:36 17.07.2026)
В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны Федорова

В Киеве второй день проходят протесты против отставки министра обороны Федорова

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве второй день проходят протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
  • Протесты также запланированы в Одессе, Львове, Харькове и других городах.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины второй день проходят в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев-24".
Накануне в Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Федорова.
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"В Киеве второй день подряд протестуют против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Люди снова собираются на площади Ивана Франко, приносят плакаты и скандируют: "Позор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По информации "Киев-24", пока участников протестов меньше, чем накануне, но их количество постепенно увеличивается. Они заявляют, что готовы выходить на такие акции, пока их не услышат. Телеканал отметил, что подобные протесты также пройдут в пятницу в Одессе, Львове, Харькове и других городах.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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