Умер художник-постановщик Сергей Иванов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, художник-постановщик и педагог Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщили в пресс-службе объединения.

Иванов родился в 1961 году в Москве. В 1989 году окончил художественный факультет ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская Л.М. Платова, В.И. Кислых). С 1989 года - художник-постановщик киностудии "Мосфильм". В его фильмографии свыше 30 работ, многие из которых отмечены наградами и призами кинофестивалей. Среди них "Гениальная идея" (1991), "Гардемарины III" (1992), "Страна глухих" (1998), "2-Асса-2" (2008), "Анна Каренина" (2009), "Девятая" (2018), "Ленин. Неизбежность" (2018), "Седьмая симфония" (2021) и другие.