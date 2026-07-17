Умер художник-постановщик Сергей Иванов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Художник-постановщик и педагог Сергей Владимирович Иванов ушел из жизни в возрасте 65 лет.
- Сергей Иванов был одним из ведущих художников-постановщиков российского кино и трижды лауреатом кинопремии за лучшую работу художника.
- Союз кинематографистов России и Гильдия художников кино и телевидения выразили соболезнования родным и близким художника.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, художник-постановщик и педагог Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщили в пресс-службе объединения.
"Семнадцатого июля 2026 года ушел их жизни художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Владимирович Иванов (1961-2026)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
В пресс-службе отметили, что Иванов был одним из ведущих художников-постановщиков российского кино. На протяжении многих лет он был руководителем мастерской на художественном факультете ВГИКа, являлся членом Московского союза художников и членом Гильдии художников кино и ТВ Союза кинематографистов России. Иванов награжден кинопремией "Золотой орел" за лучшую работу художника-постановщика ("Сталинград"), а также трижды лауреат кинопремии за лучшую работу художника: "Небеса обетованные" (1991), "Царь" (2010) и "Сталинград" (2014).
Союз кинематографистов России и Гильдия художников кино и телевидения выразили соболезнования родным и близким художника.
"Коллеги-кинематографисты запомнят Сергея Иванова как яркого, виртуозного профессионала и замечательного человека. Светлая память", - заключили в пресс-службе.
Иванов родился в 1961 году в Москве. В 1989 году окончил художественный факультет ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская Л.М. Платова, В.И. Кислых). С 1989 года - художник-постановщик киностудии "Мосфильм". В его фильмографии свыше 30 работ, многие из которых отмечены наградами и призами кинофестивалей. Среди них "Гениальная идея" (1991), "Гардемарины III" (1992), "Страна глухих" (1998), "2-Асса-2" (2008), "Анна Каренина" (2009), "Девятая" (2018), "Ленин. Неизбежность" (2018), "Седьмая симфония" (2021) и другие.