В Херсонской области при атаке БПЛА погибли два человека, один пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА по автомобилям на трассе Р-280 «Новороссия» в Херсонской области погибли два человека, один пострадал.
- В северном Крыму также погибли два человека и еще один получил ранения в результате атаки ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате атаки БПЛА по автомобилям на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Семнадцатого июля, 16.00, Генический муниципальный округ, село Чонгар, федеральная автодорога Р-280 ("Новороссия"), по сообщению, в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе главы Херсонской области.
Личности погибших и пострадавшего уточняются.
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