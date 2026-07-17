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В Херсонской области при атаке БПЛА погибли два человека, один пострадал - РИА Новости, 17.07.2026
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В Херсонской области при атаке БПЛА погибли два человека, один пострадал

В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на колонну машин

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА по автомобилям на трассе Р-280 «Новороссия» в Херсонской области погибли два человека, один пострадал.
  • В северном Крыму также погибли два человека и еще один получил ранения в результате атаки ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате атаки БПЛА по автомобилям на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
В результате атаки ВСУ в северном Крыму погибли два человека и еще один получил ранения, сообщил ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.
"Семнадцатого июля, 16.00, Генический муниципальный округ, село Чонгар, федеральная автодорога Р-280 ("Новороссия"), по сообщению, в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе главы Херсонской области.
Личности погибших и пострадавшего уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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