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Хакеры получили данные об элитной недвижимости украинских чиновников - РИА Новости, 17.07.2026
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16:24 17.07.2026
Хакеры получили данные об элитной недвижимости украинских чиновников

Хакеры из "НЮАНС" получили данные об элитной недвижимости украинских чиновников

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Программист во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пророссийская хакерская группировка «НЮАНС» взломала корпоративную сеть Государственной налоговой службы Украины.
  • В результате взлома получены имущественные данные украинских чиновников и силовиков, включая декларации и сведения о покупке крупной недвижимости.
  • Выявлены элитные автомобили и жилые помещения, зарегистрированные на представителей налоговой службы и Львовского горсовета.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Данные о крупной недвижимости украинских чиновников и силовиков были получены в результате взлома государственной налоговой системы Украины, сообщили РИА Новости в пророссийской хакерской группировке "НЮАНС".
Доступ ко всей налоговой системе Украины был получен в результате взлома системы электронного документооборота.
"Корпоративная сеть Государственной налоговой службы Украины была нами взломана. В результате этой операции мы получили имущественные данные украинских чиновников и силовиков: декларации, сведения о покупке крупной недвижимости, данные об отчетах по налоговым отчислениям со стороны стран Запада, а также внутренний документооборот всей налоговой системы", - сообщили хакеры.
Они добавили, что в результате взлома были выявлены элитные автомобили марок BMW, Audi, Mercedes и Bentley, числящиеся на балансе Львовского горсовета и налоговой службы, а также жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров, зарегистрированные на директора департамента львовской налоговой службы.
"Доступ к внутренней среде налоговой системы Украины позволил получить данные юридических лиц из силовых ведомств за последние 18 месяцев", - добавили хакеры.
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