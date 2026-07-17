Краткий пересказ от РИА ИИ Пророссийская хакерская группировка «НЮАНС» взломала корпоративную сеть Государственной налоговой службы Украины.

В результате взлома получены имущественные данные украинских чиновников и силовиков, включая декларации и сведения о покупке крупной недвижимости.

Выявлены элитные автомобили и жилые помещения, зарегистрированные на представителей налоговой службы и Львовского горсовета.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Данные о крупной недвижимости украинских чиновников и силовиков были получены в результате взлома государственной налоговой системы Украины, сообщили РИА Новости в пророссийской хакерской группировке "НЮАНС".

Доступ ко всей налоговой системе Украины был получен в результате взлома системы электронного документооборота.

"Корпоративная сеть Государственной налоговой службы Украины была нами взломана. В результате этой операции мы получили имущественные данные украинских чиновников и силовиков: декларации, сведения о покупке крупной недвижимости, данные об отчетах по налоговым отчислениям со стороны стран Запада, а также внутренний документооборот всей налоговой системы", - сообщили хакеры.

Они добавили, что в результате взлома были выявлены элитные автомобили марок BMW, Audi, Mercedes и Bentley, числящиеся на балансе Львовского горсовета и налоговой службы, а также жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров, зарегистрированные на директора департамента львовской налоговой службы.