В Дохе вновь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В столице Катара Дохе и ее пригородах рано утром в пятницу прозвучала повторная воздушная тревога.
- После оповещения на мобильных телефонах о воздушной тревоге раздались не менее четырех сильных взрывов, предположительно, от работы систем ПВО.
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в столице Катара Дохе и ее пригородах рано утром в пятницу вслед за повторным предупреждением о воздушной тревоге, передает корреспондент РИА Новости.
После оповещения на мобильных телефонах о воздушной тревоге раздались не менее четырех сильных взрывов, предположительно, от работы систем ПВО. На юге Дохи, недалеко от международного аэропорта Хамада, в домах от громкой звуковой волны задрожали стекла.
Ранее в пятницу министерство обороны Катара сообщило о перехваченной ракетной атаке. Последняя ракетная атака была зафиксирована в Катаре утром 12 июля, которая совпала по времени с объявлением о кончине бывшего эмира страны Хамада бен Халифы Аль Тани.
После этого в стране был объявлен четырехдневный траур, который закончился в четверг.