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В Дохе вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.07.2026
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05:59 17.07.2026 (обновлено: 06:24 17.07.2026)
В Дохе вновь прогремели взрывы

В столице Катара Дохе вновь прогремели взрывы

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Катара Дохе и ее пригородах рано утром в пятницу прозвучала повторная воздушная тревога.
  • После оповещения на мобильных телефонах о воздушной тревоге раздались не менее четырех сильных взрывов, предположительно, от работы систем ПВО.
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в столице Катара Дохе и ее пригородах рано утром в пятницу вслед за повторным предупреждением о воздушной тревоге, передает корреспондент РИА Новости.
После оповещения на мобильных телефонах о воздушной тревоге раздались не менее четырех сильных взрывов, предположительно, от работы систем ПВО. На юге Дохи, недалеко от международного аэропорта Хамада, в домах от громкой звуковой волны задрожали стекла.
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Ранее в пятницу министерство обороны Катара сообщило о перехваченной ракетной атаке. Последняя ракетная атака была зафиксирована в Катаре утром 12 июля, которая совпала по времени с объявлением о кончине бывшего эмира страны Хамада бен Халифы Аль Тани.
После этого в стране был объявлен четырехдневный траур, который закончился в четверг.
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