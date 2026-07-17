В Катаре прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В столице Катара Дохе прозвучала серия сильных взрывов после предупреждения о воздушной тревоге.
- Самолеты, которые подлетали к Катару, начали кружить над Персидским заливом, и в воздушном пространстве Катара.
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в столице Катара Дохе на фоне предупреждения на мобильные телефоны жителей о воздушной тревоге, передает корреспондент РИА Новости.
Серия сильных взрывов, которая была слышна в разных районах Дохи и ее пригородах. Как передает корреспондент РИА Новости, она раздалась через минуту после предупреждения о воздушной тревоге, которое пришло на мобильные телефоны.
Согласно информации с портала по отслеживанию полетов самолетов FlightRadar 24, несколько самолетов, которые подлетали к Катару, кружат над Персидским заливом. В воздушном пространстве Катара в настоящее время нет самолетов.