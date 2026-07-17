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В Катаре прогремели взрывы - РИА Новости, 17.07.2026
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03:38 17.07.2026 (обновлено: 03:55 17.07.2026)
В Катаре прогремели взрывы

В столице Катара после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Катаре
Дым на месте взрыва в Катаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Катаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Катара Дохе прозвучала серия сильных взрывов после предупреждения о воздушной тревоге.
  • Самолеты, которые подлетали к Катару, начали кружить над Персидским заливом, и в воздушном пространстве Катара.
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в столице Катара Дохе на фоне предупреждения на мобильные телефоны жителей о воздушной тревоге, передает корреспондент РИА Новости.
Серия сильных взрывов, которая была слышна в разных районах Дохи и ее пригородах. Как передает корреспондент РИА Новости, она раздалась через минуту после предупреждения о воздушной тревоге, которое пришло на мобильные телефоны.
Согласно информации с портала по отслеживанию полетов самолетов FlightRadar 24, несколько самолетов, которые подлетали к Катару, кружат над Персидским заливом. В воздушном пространстве Катара в настоящее время нет самолетов.
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