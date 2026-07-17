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Каталог арктических предпринимателей создадут в Мурманской области - РИА Новости, 17.07.2026
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Твой бизнес
 
16:27 17.07.2026
Каталог арктических предпринимателей создадут в Мурманской области

В Мурманской области появится каталог арктических предпринимателей

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Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области создаст каталог локальных производителей и брендов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В каталоге будут собраны производители и бренды Заполярья: локальные продукты, детские товары, одежда и сувениры, отражающие северную культуру и идентичность.
Инициативу министерства поддержал глава региона Андрея Чибис. Проект призван сделать местный бизнес узнаваемым для покупателей.
"Мы искренне гордимся нашими арктическими брендами. Формируем этот каталог, чтобы показать большему количеству покупателей, что товары заполярных предпринимателей качественные, современные и конкурентоспособные", – отметила заместитель губернатора региона Александра Кондаурова, ее слова приводит пресс-служба.
Она пояснила, что для местных производителей - это возможность найти новых клиентов и расширить географию продаж, в том числе за пределами региона.
Каталог будет опубликован в онлайн-формате и разбит на тематические разделы по категориям. Участие бесплатное.
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