Каталог арктических предпринимателей создадут в Мурманской области

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области создаст каталог локальных производителей и брендов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В каталоге будут собраны производители и бренды Заполярья: локальные продукты, детские товары, одежда и сувениры, отражающие северную культуру и идентичность.

Инициативу министерства поддержал глава региона Андрея Чибис. Проект призван сделать местный бизнес узнаваемым для покупателей.

"Мы искренне гордимся нашими арктическими брендами. Формируем этот каталог, чтобы показать большему количеству покупателей, что товары заполярных предпринимателей качественные, современные и конкурентоспособные", – отметила заместитель губернатора региона Александра Кондаурова, ее слова приводит пресс-служба.

Она пояснила, что для местных производителей - это возможность найти новых клиентов и расширить географию продаж, в том числе за пределами региона.