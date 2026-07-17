Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич считает, что Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам и скоро будет заменен.

В различных городах Украины, включая Киев, вспыхнули протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам, как отработанный материал его скоро заменят кем-то другим, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее в различных городах Украины , включая Киев , вспыхнули протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

"Зеленский больше не нужен западным кураторам и акции протестов тому пример. Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим", - сказал Кастюкевич.

По его мнению, в ближайшей перспективе Зеленский может стать проблемой для жителей Украины и своих кураторов.