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Запад скоро заменит Зеленского кем-то другим, считает сенатор - РИА Новости, 17.07.2026
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11:04 17.07.2026
Запад скоро заменит Зеленского кем-то другим, считает сенатор

Кастюкевич: Зеленский больше не нужен западным кураторам, его скоро заменят

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич считает, что Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам и скоро будет заменен.
  • В различных городах Украины, включая Киев, вспыхнули протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам, как отработанный материал его скоро заменят кем-то другим, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее в различных городах Украины, включая Киев, вспыхнули протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
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"Зеленский больше не нужен западным кураторам и акции протестов тому пример. Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим", - сказал Кастюкевич.
По его мнению, в ближайшей перспективе Зеленский может стать проблемой для жителей Украины и своих кураторов.
"В таком состоянии и при прочих вводных сохраняемой условной легитимности, он, скорее всего, захочет наворотить дел напоследок", - подчеркнул сенатор.
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