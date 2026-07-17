Американский сенатор пригрозил Канаде санкциями из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров.

По заявлению офиса сенатора, правительство Канады не обеспечило достаточного финансирования мер по предотвращению лесных пожаров.

В Канаде зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.

"На следующей неделе я внесу законопроект о введении санкций против Канады и канадских должностных лиц, ответственных за это злодеяние", - написал Морено в соцсети X

Как заявили в офисе сенатора, правительство Канады не обеспечило достаточного финансирования мер по предотвращению лесных пожаров, включая прореживание лесов, снижение количества горючих материалов, контролируемых выжигания, а также ужесточение мер по борьбе с поджогами.

Смог от бушующих в Канаде пожаров уже добрался до США : корреспонденты РИА Новости передавали, что небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло этой смесью.