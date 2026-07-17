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Американский сенатор пригрозил Канаде санкциями из-за лесных пожаров - РИА Новости, 17.07.2026
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02:11 17.07.2026
Американский сенатор пригрозил Канаде санкциями из-за лесных пожаров

Сенатор-республиканец Морено пригрозил Канаде санкциями из-за лесных пожаров

© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova ScotiaДым от лесных пожаров в Канаде
Дым от лесных пожаров в Канаде - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova Scotia
Дым от лесных пожаров в Канаде . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров.
  • По заявлению офиса сенатора, правительство Канады не обеспечило достаточного финансирования мер по предотвращению лесных пожаров.
  • В Канаде зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.
"На следующей неделе я внесу законопроект о введении санкций против Канады и канадских должностных лиц, ответственных за это злодеяние", - написал Морено в соцсети X.
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Как заявили в офисе сенатора, правительство Канады не обеспечило достаточного финансирования мер по предотвращению лесных пожаров, включая прореживание лесов, снижение количества горючих материалов, контролируемых выжигания, а также ужесточение мер по борьбе с поджогами.
Смог от бушующих в Канаде пожаров уже добрался до США: корреспонденты РИА Новости передавали, что небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло этой смесью.
По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошли более 3,5 тысяч лесных пожаров.
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