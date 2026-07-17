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С жительницы Калужской области, повредившей авто, взяли подписку о невыезде - РИА Новости, 17.07.2026
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11:24 17.07.2026
С жительницы Калужской области, повредившей авто, взяли подписку о невыезде

С повредившей топором авто под Калугой жительницы взяли подписку о невыезде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калужской области в отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту повреждения трех автомобилей топором.
  • Женщина повредила автомобили в городе Балабаново 15 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ущерб составил более 70 тысяч рублей.
  • Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Калужской области после того, как она в пьяном виде повредила топором три автомобиля, с нее взята подписка о невыезде, сообщили УМВД по региону и областная прокуратура.
"Следственным отделом ОМВД России "Боровский" в отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении УМВД.
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По версии следствия, 15 июля фигурантка топором из хулиганских побуждений повредила три припаркованных автомобиля в городе Балабаново. Ущерб владельцам составил более 70 тысяч рублей, информирует полиция.
"В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении полиции.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, подчеркивают в УМВД.
В прокуратуре Калужской области уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство контролирует расследование уголовного дела.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияБалабаново
 
 
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