С жительницы Калужской области, повредившей авто, взяли подписку о невыезде

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калужской области в отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту повреждения трех автомобилей топором.

Женщина повредила автомобили в городе Балабаново 15 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Калужской области после того, как она в пьяном виде повредила топором три автомобиля, с нее взята подписка о невыезде, сообщили УМВД по региону и областная прокуратура.

"Следственным отделом ОМВД России "Боровский" в отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении УМВД.

По версии следствия, 15 июля фигурантка топором из хулиганских побуждений повредила три припаркованных автомобиля в городе Балабаново . Ущерб владельцам составил более 70 тысяч рублей, информирует полиция.

"В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении полиции.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, подчеркивают в УМВД.