Концерн "Калашников" опроверг данные о том, что Панкин был его сотрудником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концерн "Калашников" опроверг информацию о том, что Сергей Панкин был его сотрудником.
- По заявлению концерна, он может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна.
- АО "Калашников" оказывает содействие компетентным органам в расследовании деятельности Сергея Панкина.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Концерн "Калашников" опроверг, что Сергей Панкин, который может быть причастен к афере на 100 миллионов рублей, был сотрудником предприятия.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина, который, по данным канала, мог занимать должность замдиректора концерна "Калашников", он обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей.
«
"В связи с появившейся в СМИ информации о задержании Сергея Панкина концерн "Калашников" официально сообщает, что Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО "Концерн "Калашников" или АО "НИИ Стали". Сергей Панкин может иметь отношение к организациям — поставщикам концерна", — говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.
Они заявили, что "Калашников" оказывает всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Сергея Панкина в части его взаимоотношений со структурами холдинга.