Концерн "Калашников" опроверг данные о том, что Панкин был его сотрудником

«

"В связи с появившейся в СМИ информации о задержании Сергея Панкина концерн "Калашников" официально сообщает, что Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО "Концерн "Калашников" или АО "НИИ Стали". Сергей Панкин может иметь отношение к организациям — поставщикам концерна", — говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.