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Концерн "Калашников" опроверг данные о том, что Панкин был его сотрудником - РИА Новости, 17.07.2026
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14:58 17.07.2026 (обновлено: 17:58 17.07.2026)
Концерн "Калашников" опроверг данные о том, что Панкин был его сотрудником

"Калашников": задержанный Панкин не является сотрудником концерна

© АО Концерн "Калашников" Баннер концерна "Калашников"
Баннер концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© АО Концерн "Калашников"
Баннер концерна "Калашников". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерн "Калашников" опроверг информацию о том, что Сергей Панкин был его сотрудником.
  • По заявлению концерна, он может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна.
  • АО "Калашников" оказывает содействие компетентным органам в расследовании деятельности Сергея Панкина.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Концерн "Калашников" опроверг, что Сергей Панкин, который может быть причастен к афере на 100 миллионов рублей, был сотрудником предприятия.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина, который, по данным канала, мог занимать должность замдиректора концерна "Калашников", он обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей.
«

"В связи с появившейся в СМИ информации о задержании Сергея Панкина концерн "Калашников" официально сообщает, что Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО "Концерн "Калашников" или АО "НИИ Стали". Сергей Панкин может иметь отношение к организациям — поставщикам концерна", — говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.

Они заявили, что "Калашников" оказывает всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Сергея Панкина в части его взаимоотношений со структурами холдинга.
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