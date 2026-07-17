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На Ямале парапланерист столкнулся с ЛЭП и получил ожоги - РИА Новости, 17.07.2026
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15:47 17.07.2026
На Ямале парапланерист столкнулся с ЛЭП и получил ожоги

На Ямале парапланерист столкнулся с ЛЭП и попал в больницу с ожогами

© Уральская транспортная прокуратура/TelegramПарапланерист на Ямале столкнулся с линией электропередачи
Парапланерист на Ямале столкнулся с линией электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Уральская транспортная прокуратура/Telegram
Парапланерист на Ямале столкнулся с линией электропередачи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парапланерист столкнулся с линией электропередачи в Надымском районе и повис на высоковольтных проводах.
  • Пострадавшего эвакуировали спасатели, он был доставлен в больницу с ожогами.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Парапланерист на Ямале столкнулся с линией электропередачи и угодил в больницу с ожогами, после чего инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.
Инцидент, как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, произошел вечером в четверг в Надымском районе.
После столкновения парапланерист повис на высоковольтных проводах. На кадрах в соцсетях видно, как спасатели по автолестнице эвакуировали пострадавшего. Во время спасательной операции внизу развернули полотно. На месте дежурили скорая помощь, пожарный автомобиль.
Пострадавший в момент полета, как уточняют в прокуратуре, был не один, но медицинская помощь потребовалась только ему.
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