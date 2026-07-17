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Кнессет Израиля проголосовал за свой роспуск - РИА Новости, 17.07.2026
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05:57 17.07.2026
Кнессет Израиля проголосовал за свой роспуск

Кнессет Израиля проголосовал за свой роспуск перед выборами в октябре

© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Израиля (кнессет) принял закон о финансировании партий, который утверждает его роспуск и уход на каникулы начиная с 17 июля.
  • Выборы в кнессет запланированы на 27 октября.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) принял закон, предусматривающий его роспуск, перед выборами в октябре, сообщил новостной портал Ynet.
"Кнессет во втором и третьем чтении принял закон о финансировании партий, который утверждает его роспуск и уход на каникулы начиная с 17 июля", - говорится в сообщении.
Инициативу поддержали 62 депутата, воздержавшихся и голосовавших против не было. Выборы запланированы на 27 октября.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен участвовать в осенних парламентских выборах и одержать победу.
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