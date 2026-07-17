Кнессет Израиля проголосовал за свой роспуск

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) принял закон, предусматривающий его роспуск, перед выборами в октябре, сообщил новостной портал Ynet.

Инициативу поддержали 62 депутата, воздержавшихся и голосовавших против не было. Выборы запланированы на 27 октября.