Кнессет Израиля проголосовал за свой роспуск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Израиля (кнессет) принял закон о финансировании партий, который утверждает его роспуск и уход на каникулы начиная с 17 июля.
- Выборы в кнессет запланированы на 27 октября.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) принял закон, предусматривающий его роспуск, перед выборами в октябре, сообщил новостной портал Ynet.
"Кнессет во втором и третьем чтении принял закон о финансировании партий, который утверждает его роспуск и уход на каникулы начиная с 17 июля", - говорится в сообщении.
Инициативу поддержали 62 депутата, воздержавшихся и голосовавших против не было. Выборы запланированы на 27 октября.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен участвовать в осенних парламентских выборах и одержать победу.
В Израиле назначили дату парламентских выборов
12 июля, 18:33