Бойцы "Центра" уничтожили четыре дрона самолетного типа ВСУ в ДНР за ночь

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"Заступил я на наблюдательный пост, сменил напарника. Обычно стоим на посту по-разному - можем четыре часа, можем шесть или восемь. В ту ночь около 23.00 часов услышал, что летит "крыло" (дрон самолетного типа - ред.). Сразу доложил дежурным, получил разрешение работать. С автоматом и тепловизором начал вести огонь в темноте - стрелял в ту сторону, откуда слышал звук", - рассказал военнослужащий.