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Бойцы "Центра" уничтожили четыре дрона самолетного типа ВСУ в ДНР за ночь - РИА Новости, 17.07.2026
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13:05 17.07.2026
Бойцы "Центра" уничтожили четыре дрона самолетного типа ВСУ в ДНР за ночь

Иванов: бойцы "Центра" уничтожили 4 дрона самолетного типа ВСУ в ДНР за ночь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Центр» за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа в ДНР.
  • Механик-водитель подразделения Валерий Иванов лично участвовал в уничтожении беспилотников.
  • Расчет мобильной огневой группы также отразил атаку FPV-дрона и ударного беспилотника, прикрывая российскую артиллерию.
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" за одну ночь уничтожили на наблюдательном посту четыре украинских беспилотника самолетного типа в ДНР, рассказал РИА Новости механик-водитель подразделения Валерий Иванов.
«
"Заступил я на наблюдательный пост, сменил напарника. Обычно стоим на посту по-разному - можем четыре часа, можем шесть или восемь. В ту ночь около 23.00 часов услышал, что летит "крыло" (дрон самолетного типа - ред.). Сразу доложил дежурным, получил разрешение работать. С автоматом и тепловизором начал вести огонь в темноте - стрелял в ту сторону, откуда слышал звук", - рассказал военнослужащий.
По его словам, расчет мобильной огневой группы также отразил атаку FPV-дрона и еще одного ударного беспилотника самолетного типа, прикрывая российскую артиллерию.
"FPV тоже сбили. Потом второе "крыло" уничтожили. Оно уже заходило на пикирование в нашу сторону. Все быстро доложили друг другу, открыли огонь из автоматов и ликвидировали и FPV, и "крыло". Все было сделано быстро и слаженно. Смогли спасти технику, которую сопровождали, и артиллерию. Водитель тоже молодец - сразу быстро замаскировался", - отметил Иванов.
Затем военнослужащие сбили еще два дрона самолетного типа.
"Работали, работали и в итоге отбили атаку всех четырех дронов", - отметил Иванов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВалерий Иванов
 
 
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