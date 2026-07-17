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Лесной пожар в Испании охватил более 12 тысяч гектаров - РИА Новости, 17.07.2026
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14:54 17.07.2026 (обновлено: 15:07 17.07.2026)
Лесной пожар в Испании охватил более 12 тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в автономном сообществе Арагон превысила 12 тыс гектаров

© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNITЛиквидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания
Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT
Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь лесного пожара в испанском автономном сообществе Арагон превысила 12 тысяч гектаров.
  • Жители пяти населенных пунктов остаются эвакуированными.
  • В пятницу к тушению огня планируется привлечь около 450 человек и более 30 воздушных средств.
МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в испанском автономном сообществе Арагон превысила 12 тысяч гектаров, сообщило региональное правительство.
Ранее сообщалось, что пожар, который начался 15 июля, охватил около 6 тысяч гектаров.
«
"Предварительная площадь, охваченная огнем, уже превышает 12 тысяч гектаров. Ночью наземные работы были усилены, однако пожар остается крайне активным и за ночь значительно продвинулся", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе региональных властей.
По их данным, жители пяти населенных пунктов остаются эвакуированными. Около 100 человек размещены в спортивном комплексе, остальные нашли жилье самостоятельно, преимущественно у родственников и знакомых.
В пятницу к тушению огня планируется привлечь около 450 человек и более 30 воздушных средств. В операции участвуют свыше 300 сотрудников военного подразделения по чрезвычайным ситуациям UME, региональные пожарные и спасательные службы, гражданская гвардия и Красный Крест.
В соседней Наварре в качестве меры предосторожности также эвакуировали населенный пункт Петилья-де-Арагон.
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