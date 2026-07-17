Лесной пожар в Испании охватил более 12 тысяч гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Площадь лесного пожара в испанском автономном сообществе Арагон превысила 12 тысяч гектаров.

Жители пяти населенных пунктов остаются эвакуированными.

В пятницу к тушению огня планируется привлечь около 450 человек и более 30 воздушных средств.

МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в испанском автономном сообществе Арагон превысила 12 тысяч гектаров, сообщило региональное правительство.

Ранее сообщалось, что пожар, который начался 15 июля, охватил около 6 тысяч гектаров.

« "Предварительная площадь, охваченная огнем, уже превышает 12 тысяч гектаров. Ночью наземные работы были усилены, однако пожар остается крайне активным и за ночь значительно продвинулся", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе региональных властей.

По их данным, жители пяти населенных пунктов остаются эвакуированными. Около 100 человек размещены в спортивном комплексе, остальные нашли жилье самостоятельно, преимущественно у родственников и знакомых.

В пятницу к тушению огня планируется привлечь около 450 человек и более 30 воздушных средств. В операции участвуют свыше 300 сотрудников военного подразделения по чрезвычайным ситуациям UME, региональные пожарные и спасательные службы, гражданская гвардия и Красный Крест.