Пентагон отчитался о пострадавших военных при боевых действиях против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427, по данным Пентагона на 17 июля.
- МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей после возобновления ударов Вашингтона по Ирану в ночь на 8 июля.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427, утверждают в Пентагоне.
Число пострадавших возросло на фоне возобновления американских ударов по Ирану и ответных действий исламской республики.
По данным "системы анализа потерь в обороне" Пентагона по состоянию на 17 июля, в военно-морском флоте зафиксировано 68 раненых, в военно-воздушных силах - 53, в морской пехоте – 19, в сухопутных войсках – 287.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.