Пентагон отчитался о пострадавших военных при боевых действиях против Ирана

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.