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Пентагон отчитался о пострадавших военных при боевых действиях против Ирана - РИА Новости, 17.07.2026
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23:08 17.07.2026 (обновлено: 23:15 17.07.2026)
Пентагон отчитался о пострадавших военных при боевых действиях против Ирана

Пентагон: число пострадавших военных при боевых действиях с ИРИ достигло 427

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427, по данным Пентагона на 17 июля.
  • МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей после возобновления ударов Вашингтона по Ирану в ночь на 8 июля.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427, утверждают в Пентагоне.
Число пострадавших возросло на фоне возобновления американских ударов по Ирану и ответных действий исламской республики.
По данным "системы анализа потерь в обороне" Пентагона по состоянию на 17 июля, в военно-морском флоте зафиксировано 68 раненых, в военно-воздушных силах - 53, в морской пехоте – 19, в сухопутных войсках – 287.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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