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Иран атаковал американское судно в Индийском океане - РИА Новости, 17.07.2026
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22:56 17.07.2026
Иран атаковал американское судно в Индийском океане

Иран атаковал американское судно в северной части Индийского океана

© AP Photo / Martin MejiaСудно в Индийском океане
Судно в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Martin Mejia
Судно в Индийском океане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные атаковали американское судно в северной части Индийского океана при помощи крылатой ракеты.
  • По данным армии Ирана, пуск ракеты заставил судно отступить за пределы досягаемости иранских военных.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иранские военные атаковали американское судно в северной части Индийского океана, сообщила армия Ирана.
"Несколько часов назад ракетные комплексы военно-морских сил Ирана атаковали при помощи крылатой ракеты судно противника-агрессора в северной части Индийского океана", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По данным армии, пуск ракеты "посеял панику и страх у противника", заставив его отступить за пределы досягаемости иранский военных.
В заявлении отмечается, что это было американское судно, но не уточняется, было оно военным или гражданским.
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