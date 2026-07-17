Иран атаковал американское судно в Индийском океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные атаковали американское судно в северной части Индийского океана при помощи крылатой ракеты.
- По данным армии Ирана, пуск ракеты заставил судно отступить за пределы досягаемости иранских военных.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иранские военные атаковали американское судно в северной части Индийского океана, сообщила армия Ирана.
"Несколько часов назад ракетные комплексы военно-морских сил Ирана атаковали при помощи крылатой ракеты судно противника-агрессора в северной части Индийского океана", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По данным армии, пуск ракеты "посеял панику и страх у противника", заставив его отступить за пределы досягаемости иранский военных.
В заявлении отмечается, что это было американское судно, но не уточняется, было оно военным или гражданским.