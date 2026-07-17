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В Иране сообщили об ударах США по пустому танкеру - РИА Новости, 17.07.2026
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18:59 17.07.2026
В Иране сообщили об ударах США по пустому танкеру

Джаханиян: США нанесли удары по пустому танкеру, пришвартованному у острова Харк

CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
CC0 / Public domain /
Остров Харк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер Belma подвергся ударам двух американских ракет, когда был пришвартован у острова Харк, сообщил заместитель губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханиян.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Заместитель губернатора провинции Бушер на юге Ирана Эхсан Джаханиян сообщил об ударах США по пришвартованному у иранского острова танкеру.
"Танкер Belma вновь был подвергнут ударам двух американских ракет. Судно не было загруженным и было пришвартовано у острова Харк", - сообщил он агентству IRNA.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
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