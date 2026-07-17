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США утверждают, что уничтожили наблюдательную башню в Иране - РИА Новости, 17.07.2026
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18:41 17.07.2026
США утверждают, что уничтожили наблюдательную башню в Иране

CENTCOM утверждает, что США уничтожили наблюдательную башню на юго-востоке Ирана

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США утверждает, что уничтожило наблюдательную башню порта Шахид Калантари в Чахбехаре.
  • США утверждают, что КСИР на протяжении десятилетий использовал башню для отслеживания коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что уничтожило наблюдательную башню на юго-востоке Ирана, которую КСИР якобы использовал для отслеживания судов в Ормузском проливе.
"ВС США 16 июля успешно уничтожили наблюдательную башню порта Шахид Калантари в Чахбехаре, являвшуюся частью сети морского наблюдения вдоль иранского побережья Оманского залива, которую КСИР на протяжении десятилетий использовал для отслеживания коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, и выбора их в качестве целей" , - говорится в заявлении командования в соцсети X.
CENTCOM утверждает, что удар призван ослабить возможности КСИР по координации атак на гражданские суда.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.
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