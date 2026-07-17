США утверждают, что уничтожили наблюдательную башню в Иране

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что уничтожило наблюдательную башню на юго-востоке Ирана, которую КСИР якобы использовал для отслеживания судов в Ормузском проливе.

CENTCOM утверждает, что удар призван ослабить возможности КСИР по координации атак на гражданские суда.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.