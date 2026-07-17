США утверждают, что уничтожили наблюдательную башню в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США утверждает, что уничтожило наблюдательную башню порта Шахид Калантари в Чахбехаре.
- США утверждают, что КСИР на протяжении десятилетий использовал башню для отслеживания коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что уничтожило наблюдательную башню на юго-востоке Ирана, которую КСИР якобы использовал для отслеживания судов в Ормузском проливе.
"ВС США 16 июля успешно уничтожили наблюдательную башню порта Шахид Калантари в Чахбехаре, являвшуюся частью сети морского наблюдения вдоль иранского побережья Оманского залива, которую КСИР на протяжении десятилетий использовал для отслеживания коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, и выбора их в качестве целей" , - говорится в заявлении командования в соцсети X.
CENTCOM утверждает, что удар призван ослабить возможности КСИР по координации атак на гражданские суда.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.