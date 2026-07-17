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В Иране призвали сократить потребление электроэнергии после ударов США - РИА Новости, 17.07.2026
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14:43 17.07.2026
В Иране призвали сократить потребление электроэнергии после ударов США

Минэнерго Ирана призвало население оптимизировать потребление электроэнергии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство энергетики Ирана призвало население оптимизировать потребление электроэнергии после ударов США по югу страны.
  • В результате атак США были повреждены линии электропередачи в Бендер-Аббасе, провинция Хормозган.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Министерство энергетики Ирана призвало население оптимизировать потребление электроэнергии после ударов США по югу страны.
Ранее минэнерго Ирана сообщало, что в результате атак США были повреждены линии электропередачи в Бендер-Аббасе в южной провинции Хормозган. Также агентство Mehr передавало, что в последние дни порты и коммуникационные вышки в районе шахрестана Сирик, находящемся в той же провинции у входа в Ормузский пролив, подвергались атакам.
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"Чтобы помочь обеспечить стабильное электроснабжение южных провинций, которые сейчас сталкиваются с сильной жарой и атаками на объекты энергоснабжения, в часы пикового потребления пусть каждая семья выключит кондиционер всего на один час", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале правительства Ирана.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
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