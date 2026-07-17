СМИ: минимум восемь человек погибли после атак США на инфраструктуру Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак США на инфраструктуру Ирана погибли минимум восемь человек.
- Двадцать человек пострадали при атаках на инфраструктуру южной иранской провинции Хормозган, где подверглись ударам шесть мостов.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Минимум восемь человек погибли, 20 пострадали в результате атак США на инфраструктуру Ирана в ночь на пятницу, передает иранское государственное агентство IRNA.
«
"Последствия атак США минувшей ночью на инфраструктуру ряда провинций (Ирана - ред.) - восемь погибших, 20 раненых", - написало агентство.
По данным IRNA, погибшими являются жители южной иранской провинции Хормозган, где ударам подверглись шесть мостов. Ранее сообщалось о семи жертвах в этой провинции.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.