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СМИ: минимум восемь человек погибли после атак США на инфраструктуру Ирана - РИА Новости, 17.07.2026
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10:04 17.07.2026
СМИ: минимум восемь человек погибли после атак США на инфраструктуру Ирана

IRNA: при атаках США на инфраструктуру Ирана погибли 8 человек

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак США на инфраструктуру Ирана погибли минимум восемь человек.
  • Двадцать человек пострадали при атаках на инфраструктуру южной иранской провинции Хормозган, где подверглись ударам шесть мостов.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Минимум восемь человек погибли, 20 пострадали в результате атак США на инфраструктуру Ирана в ночь на пятницу, передает иранское государственное агентство IRNA.
«
"Последствия атак США минувшей ночью на инфраструктуру ряда провинций (Ирана - ред.) - восемь погибших, 20 раненых", - написало агентство.
По данным IRNA, погибшими являются жители южной иранской провинции Хормозган, где ударам подверглись шесть мостов. Ранее сообщалось о семи жертвах в этой провинции.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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