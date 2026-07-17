СМИ: минимум восемь человек погибли после атак США на инфраструктуру Ирана

"Последствия атак США минувшей ночью на инфраструктуру ряда провинций (Ирана - ред.) - восемь погибших, 20 раненых", - написало агентство.

По данным IRNA, погибшими являются жители южной иранской провинции Хормозган, где ударам подверглись шесть мостов. Ранее сообщалось о семи жертвах в этой провинции.