В Иране заявили о 38 погибших в результате ударов США

ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по Ирану в ходе последней эскалации выросло до 38, пострадавших уже более 400, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

"К 06.30 (06.00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли", - написал Керманпур в соцсети X .

По словам чиновника, погибли три и получили ранения 22 женщины, среди лиц моложе 18 лет есть один погибший и девять пострадавших.