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В Иране заявили о 38 погибших в результате ударов США - РИА Новости, 17.07.2026
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09:31 17.07.2026 (обновлено: 09:44 17.07.2026)
В Иране заявили о 38 погибших в результате ударов США

Минздрав Ирана заявил о 38 погибших и 400 пострадавших в результате ударов США

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ударов США по Ирану в ходе последней эскалации выросло до 38, пострадавших — более 400, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по Ирану в ходе последней эскалации выросло до 38, пострадавших уже более 400, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
В среду власти Ирана сообщали о 35 погибших и минимум 300 получивших ранения.
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"К 06.30 (06.00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли", - написал Керманпур в соцсети X.

По словам чиновника, погибли три и получили ранения 22 женщины, среди лиц моложе 18 лет есть один погибший и девять пострадавших.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Иранапротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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