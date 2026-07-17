В Иране заявили о 38 погибших в результате ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв ударов США по Ирану в ходе последней эскалации выросло до 38, пострадавших — более 400, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по Ирану в ходе последней эскалации выросло до 38, пострадавших уже более 400, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
В среду власти Ирана сообщали о 35 погибших и минимум 300 получивших ранения.
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"К 06.30 (06.00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли", - написал Керманпур в соцсети X.
По словам чиновника, погибли три и получили ранения 22 женщины, среди лиц моложе 18 лет есть один погибший и девять пострадавших.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Иранапротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.