Иран заявил об ударе по центру командования спецопераций США в Сирии

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"В ответ на военную агрессию США воздушно-космические силы КСИР нанесли внезапный удар по центру командования специальными операциями противника в районе ат-Танф в Сирии... В результате удара были уничтожены РЛС, несколько вертолетов специальных операций и большое число военных", - говорится в сообщении Press TV.