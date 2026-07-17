Иран заявил об ударе по центру командования спецопераций США в Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по центру командования сил спецопераций противника в районе ат-Танф на юго-западе Сирии в ответ на атаки США.
- Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на атаки США нанес удар по центру командования сил спецопераций противника в районе ат-Танф на юго-западе Сирии, сообщает иранский телеканал Press TV.
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"В ответ на военную агрессию США воздушно-космические силы КСИР нанесли внезапный удар по центру командования специальными операциями противника в районе ат-Танф в Сирии... В результате удара были уничтожены РЛС, несколько вертолетов специальных операций и большое число военных", - говорится в сообщении Press TV.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.