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В иранском порту удары США уничтожили пять мостов - РИА Новости, 17.07.2026
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08:10 17.07.2026 (обновлено: 08:11 17.07.2026)
В иранском порту удары США уничтожили пять мостов

IRIB: в порту Бендер-Аббаса в Иране ночными ударами США уничтожены пять мостов

© CENTCOM/XАмериканский беспилотный надводный аппарат Corsair нанес удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране
Американский беспилотный надводный аппарат Corsair нанес удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© CENTCOM/X
Американский беспилотный надводный аппарат Corsair нанес удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В портовом городе Бендер-Аббасе на юге Ирана были уничтожены пять мостов в результате ударов США.
  • После подписания меморандума о завершении конфликта американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, оправдывая их ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, а Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пять мостов были уничтожены в портовом городе Бендер-Аббасе на юге Ирана в ночь на пятницу в результате ударов США, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Прошлой ночью пять мостов в Бендер-Аббасе были уничтожены Штатами", - говорится в сообщении IRIB в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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