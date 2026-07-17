В иранском порту удары США уничтожили пять мостов

Американский беспилотный надводный аппарат Corsair нанес удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране

Американский беспилотный надводный аппарат Corsair нанес удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране

© CENTCOM/X Американский беспилотный надводный аппарат Corsair нанес удар по порту на военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ В портовом городе Бендер-Аббасе на юге Ирана были уничтожены пять мостов в результате ударов США.

После подписания меморандума о завершении конфликта американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, оправдывая их ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, а Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пять мостов были уничтожены в портовом городе Бендер-Аббасе на юге Ирана в ночь на пятницу в результате ударов США, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

"Прошлой ночью пять мостов в Бендер-Аббасе были уничтожены Штатами", - говорится в сообщении IRIB в соцсети X.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.