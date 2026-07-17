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США завершили очередную волну ударов по Ирану - РИА Новости, 17.07.2026
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05:07 17.07.2026 (обновлено: 09:43 17.07.2026)
США завершили очередную волну ударов по Ирану

CENTCOM: США завершили очередную волну ударов против Ирана

© REUTERS / U.S. Central CommandДым на месте удара по Ирану. 16 июля 2026
Дым на месте удара по Ирану. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Дым на месте удара по Ирану. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США завершило очередную волну ударов по Ирану.
  • Силы ВС США ударили по десяткам иранских военных объектов, включая пункты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объекты военной логистической инфраструктуры.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании ВС страны.
"Сегодня в 21.40 по времени восточного побережья США (4.40 мск пятницы - ред.) Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершило очередную крупную волну ударов по Ирану", - сообщают военные в Х.
В командовании отметили, что силы ВС США ударили по десяткам иранских военных объектов, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, объектам военной логистической инфраструктуры.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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