Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США завершило очередную волну ударов по Ирану.
- Силы ВС США ударили по десяткам иранских военных объектов, включая пункты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объекты военной логистической инфраструктуры.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании ВС страны.
"Сегодня в 21.40 по времени восточного побережья США (4.40 мск пятницы - ред.) Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершило очередную крупную волну ударов по Ирану", - сообщают военные в Х.
В командовании отметили, что силы ВС США ударили по десяткам иранских военных объектов, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, объектам военной логистической инфраструктуры.