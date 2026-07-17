ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании ВС страны.

В командовании отметили, что силы ВС США ударили по десяткам иранских военных объектов, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, объектам военной логистической инфраструктуры.