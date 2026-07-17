В Иране при ударе США по провинции Бушер пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате удара США по провинции Бушер на юге Ирана пострадал один человек.

Командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате удара США по провинции Бушер на юге Ирана, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на главу провинции Мухаммада Мозаффари.

"По меньшей мере один человек был ранен в результате удара американского противника по Бушеру ", - говорится в сообщении агентства в соцсети X

В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.