Число жертв ударов США по Бендер-Хемиру в Иране выросло до семи человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи человек, девять ранены.

Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых в результате атаки США по двум мостам в Бендер-Хемире.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи человек, сообщает иранский телеканал Число жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи человек, сообщает иранский телеканал Press TV

Ранее иранское агентство Mehr передало, что три человека погибли в результате атаки США по двум мостам в Бендер-Хемире, еще девять получили ранения.

"Число погибших в результате ударов США по дорогам и мостам в районе Бендер-Хемира возросло до семи человек, девять ранены", - говорится в сообщении.

В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.