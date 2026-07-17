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Число жертв ударов США по Бендер-Хемиру в Иране выросло до семи человек - РИА Новости, 17.07.2026
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03:58 17.07.2026 (обновлено: 04:04 17.07.2026)
Число жертв ударов США по Бендер-Хемиру в Иране выросло до семи человек

Число жертв ударов США по Бендер-Хемиру на юге Ирана возросло до семи человек

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи человек, девять ранены.
  • Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых в результате атаки США по двум мостам в Бендер-Хемире.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи человек, сообщает иранский телеканал Press TV.
Ранее иранское агентство Mehr передало, что три человека погибли в результате атаки США по двум мостам в Бендер-Хемире, еще девять получили ранения.
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Число жертв атаки США на мосты на юге Ирана выросло до трех
03:00
"Число погибших в результате ударов США по дорогам и мостам в районе Бендер-Хемира возросло до семи человек, девять ранены", - говорится в сообщении.
В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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02:53
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампВооруженные силы СШАТегеран (город)
 
 
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