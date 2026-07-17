В Иране несколько линий электропередачи выведены из строя из-за атак США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько линий электропередачи были выведены из строя из-за атак США в иранском порту Бендер-Аббас и соседних населенных пунктах.
- Минэнерго Ирана отметило, что ремонт поврежденных линий электропередачи уже ведется, некоторые из них уже восстановлены.
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Несколько линий электропередачи были выведены из строя из-за атак США в иранском порту Бендер-Аббас на юге исламской республики, сообщило министерство энергетики Ирана.
Минэнерго Ирана отметило, что несколько линий уже отремонтированы, на остальных ведутся работы.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.