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США нанесли удар по аэропорту в Ираншахре - РИА Новости, 17.07.2026
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02:02 17.07.2026
США нанесли удар по аэропорту в Ираншахре

США нанесли удар по аэропорту в Ираншахре, пострадал человек

© Фото : соцсетиПоследствия удара США в Иране
Последствия удара США в Иране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия удара США в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана.
  • Один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось.
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"США нанесли удар по аэропорту Ираншахра… Электричество в аэропорту отключилось, но, к счастью, жертв этой атаки нет, один человек получил ранения", - говорится в сообщении.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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