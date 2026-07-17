США нанесли удар по аэропорту в Ираншахре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана.
- Один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось.
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. США нанесли удар по аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, один человек пострадал, электричество в аэропорту отключилось, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"США нанесли удар по аэропорту Ираншахра… Электричество в аэропорту отключилось, но, к счастью, жертв этой атаки нет, один человек получил ранения", - говорится в сообщении.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.