В Иране заявили об ударе США по авиабазе и морской базе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по авиабазе и морской базе в провинции Бушер на юге Ирана.
- Об атаке заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Ахмад Джаханиян.
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. США в ходе атаки по провинции Бушер на юге Ирана нанесли удар по авиабазе и морской базе исламской республики, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Ахмад Джаханиян.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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