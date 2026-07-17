Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило журналиста Александра Поливанова* в реестр иностранных агентов.
- Поливанов* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО и принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в России организаций.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Александра Поливанова*, сообщается на сайте ведомства.
"Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... А.С. Поливанов*", - говорится в перечне.
Отмечается, что Поливанов* распространял фейки о решениях российских властей и выступал против СВО. Он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. По данным министерства, он является директором медиапроекта, включенного в реестр иноагентов и экстремистских организаций. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента