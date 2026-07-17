Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов

Отмечается, что Поливанов* распространял фейки о решениях российских властей и выступал против СВО. Он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. По данным министерства, он является директором медиапроекта, включенного в реестр иноагентов и экстремистских организаций. Проживает за пределами России.