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Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 17.07.2026
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17:14 17.07.2026 (обновлено: 17:38 17.07.2026)
Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов

Минюст включил журналиста Александра Поливанова в реестр иноагентов

© Фото : @certo_polivanovАлександр Поливанов*
Александр Поливанов* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : @certo_polivanov
Александр Поливанов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило журналиста Александра Поливанова* в реестр иностранных агентов.
  • Поливанов* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО и принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в России организаций.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Александра Поливанова*, сообщается на сайте ведомства.
"Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... А.С. Поливанов*", - говорится в перечне.
Отмечается, что Поливанов* распространял фейки о решениях российских властей и выступал против СВО. Он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. По данным министерства, он является директором медиапроекта, включенного в реестр иноагентов и экстремистских организаций. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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