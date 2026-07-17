Писателя Дмитрия Петрова* внесли в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Дмитрия Петрова*.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Дмитрия Петрова*, сообщается на сайте ведомства.
"Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Д.П. Петров*", - говорится в перечне.
* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов
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10 июля, 17:32