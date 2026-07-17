Россия сократила импорт пива из недружественных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ Импорт пива из недружественных России стран в первом полугодии сократился на 34% и составил 61,7 миллиона литров.

Импорт пива из стран ЕАЭС за тот же период вырос в два раза.

Продажи пива крепостью от 3% до 8,6% выросли, а слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% показало спад продаж.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Импорт пива из недружественных России стран в первом полугодии сократился до 61,7 миллиона литров, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

"Импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС , в январе-июне упал на 34% год к году и составил только 61,7 миллиона литров", - сообщили там.

При этом импорт из стран ЕАЭС за тот же период вырос в два раза. Всего на территории страны за полгода в оборот ввели 5,35 миллиарда литров пива, что практически соответствует прошлогоднему показателю, отметили в ЦРПТ.

В целом основную долю рынка занимают напитки отечественного производства - на них приходится 95,4% от всего объема проданной продукции. Год к году показатель снизился на 0,6 процентного пункта.

"Сильнее всего по продажам "просело" слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% (в литрах – спад на 17%, в рублях – на 12%). Стабильнее всего росли категории крепостью от 3% до 6% (+3,4% в литрах и +18% в рублях) и от 6% до 8,6% (+3,25% в литрах и +17% в рублях)", - рассказали также в ЦРПТ.