Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила импорт пива из недружественных стран - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 17.07.2026
Россия сократила импорт пива из недружественных стран

Импорт пива из недружественных России стран в первом полугодии упал на 34%

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоварня Хейнекен
Пивоварня Хейнекен - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Пивоварня Хейнекен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импорт пива из недружественных России стран в первом полугодии сократился на 34% и составил 61,7 миллиона литров.
  • Импорт пива из стран ЕАЭС за тот же период вырос в два раза.
  • Продажи пива крепостью от 3% до 8,6% выросли, а слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% показало спад продаж.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Импорт пива из недружественных России стран в первом полугодии сократился до 61,7 миллиона литров, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").
"Импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС, в январе-июне упал на 34% год к году и составил только 61,7 миллиона литров", - сообщили там.
Пиво - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Россия вчетверо сократила импорт европейского пива
19 апреля, 05:39
При этом импорт из стран ЕАЭС за тот же период вырос в два раза. Всего на территории страны за полгода в оборот ввели 5,35 миллиарда литров пива, что практически соответствует прошлогоднему показателю, отметили в ЦРПТ.
В целом основную долю рынка занимают напитки отечественного производства - на них приходится 95,4% от всего объема проданной продукции. Год к году показатель снизился на 0,6 процентного пункта.
"Сильнее всего по продажам "просело" слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% (в литрах – спад на 17%, в рублях – на 12%). Стабильнее всего росли категории крепостью от 3% до 6% (+3,4% в литрах и +18% в рублях) и от 6% до 8,6% (+3,25% в литрах и +17% в рублях)", - рассказали также в ЦРПТ.
Там посчитали, что в период с января по июнь 2026 года россияне выпили 3,103 миллиарда литров пива, что на 3,38% больше, чем за тот же период в прошлом году. В денежном выражении продажи увеличились на 18% – до 540,6 миллиарда рублей.
Пиво - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Поставки пива из Евросоюза в Россию рухнули до минимума за десять лет
16 ноября 2025, 06:06
 
РоссияЕвразийский экономический союзЭкономикаПиво
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала