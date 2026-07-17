Воробьев: в Подмосковье более 80 проектов с ИИ будут работать к концу года

Краткий пересказ от РИА ИИ К концу 2026 года в Подмосковье будет работать более 80 проектов с использованием искусственного интеллекта, сейчас их 67.

Проекты с использованием искусственного интеллекта реализуются в различных отраслях: здравоохранении, образовании, строительстве, транспорте и других.

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже составил около 3,2 миллиона рублей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суммарно более 80 проектов с использованием искусственного интеллекта будут работать в Подмосковье к концу 2026 года, сейчас их насчитывается 67, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в пятницу в составе российской делегации принимает участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае . Его слова приводит пресс-служба

"Мы используем искусственный интеллект, только когда это экономит деньги, когда это удобно человеку - это два обязательных условия. Ведь чтобы продукт заработал, нужно купить видеокарту, нанять людей, которые обучат его под ту или иную задачу. У нас сегодня 67 проектов, которые уже работают. К концу года будет более 80", - сказал Воробьев.

По данным пресс-службы, сейчас проекты реализованы в самых разных отраслях - в здравоохранении, образовании, строительстве, транспорте, а также чистоте во дворах. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже составил около 3,2 миллиона рублей.

Согласно сообщению, Подмосковье и КНР обмениваются опытом в области управления и использования ИИ в образовательном процессе. В марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры, в рамках которой шесть школ региона, в частности Технолицей имени В. И. Долгих, приняли китайскую делегацию.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит с 17 по 20 июля в Шанхае. Российская делегация - одна из наиболее представительных на мероприятии, ее возглавляет замглавы администрации президента РФ, сопредседатель президентской комиссии по искусственному интеллекту Максим Орешкин.