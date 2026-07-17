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Воробьев: в Подмосковье более 80 проектов с ИИ будут работать к концу года - РИА Новости, 17.07.2026
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18:39 17.07.2026 (обновлено: 19:19 17.07.2026)
Воробьев: в Подмосковье более 80 проектов с ИИ будут работать к концу года

Воробьев: более 80 проектов с ИИ будут работать в Подмосковье к концу 2026 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К концу 2026 года в Подмосковье будет работать более 80 проектов с использованием искусственного интеллекта, сейчас их 67.
  • Проекты с использованием искусственного интеллекта реализуются в различных отраслях: здравоохранении, образовании, строительстве, транспорте и других.
  • Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже составил около 3,2 миллиона рублей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суммарно более 80 проектов с использованием искусственного интеллекта будут работать в Подмосковье к концу 2026 года, сейчас их насчитывается 67, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в пятницу в составе российской делегации принимает участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае. Его слова приводит пресс-служба.
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"Мы используем искусственный интеллект, только когда это экономит деньги, когда это удобно человеку - это два обязательных условия. Ведь чтобы продукт заработал, нужно купить видеокарту, нанять людей, которые обучат его под ту или иную задачу. У нас сегодня 67 проектов, которые уже работают. К концу года будет более 80", - сказал Воробьев.
По данным пресс-службы, сейчас проекты реализованы в самых разных отраслях - в здравоохранении, образовании, строительстве, транспорте, а также чистоте во дворах. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже составил около 3,2 миллиона рублей.
Согласно сообщению, Подмосковье и КНР обмениваются опытом в области управления и использования ИИ в образовательном процессе. В марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры, в рамках которой шесть школ региона, в частности Технолицей имени В. И. Долгих, приняли китайскую делегацию.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит с 17 по 20 июля в Шанхае. Российская делегация - одна из наиболее представительных на мероприятии, ее возглавляет замглавы администрации президента РФ, сопредседатель президентской комиссии по искусственному интеллекту Максим Орешкин.
В состав делегации также входят глава Минцифры России Максут Шадаев, представители МИД России, Минэкономразвития России, администрации президента, а также ведущих отечественных компаний в сфере искусственного интеллекта.
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ТехнологииМосковская область (Подмосковье)РоссияШанхайАндрей ВоробьевМаксим ОрешкинМаксут ШадаевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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