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Музаев назвал самый большой вызов для системы образования - РИА Новости, 17.07.2026
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12:11 17.07.2026
Музаев назвал самый большой вызов для системы образования

Музаев назвал ИИ самым большим вызовом для системы образования всех уровней

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что самым большим вызовом для системы образования всех уровней является искусственный интеллект.
  • По его словам, необходимо научиться правильно применять искусственный интеллект в образовании, так как запрещать его использование будет радикальным и неправильным решением.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самым большим вызовом для системы образования всех уровней является искусственный интеллект, необходимо научиться правильно его применять, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Наверное, самым большим вызовом для системы образования всех уровней сейчас является искусственный интеллект", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
По его словам, искусственный интеллект уже активно используют и дети, и взрослые, поэтому запрещать его будет радикальным и неправильным решением.
"Поэтому вызов для системы образования заключается в том, что мы должны научиться и научить его применять для пользы в образовании", - добавил Музаев.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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