Актриса Хилькевич получила в суде устное замечание за неоплаченный штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актрису Анну Хилькевич не привлекли к ответственности за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД.
- Суд ограничился устным замечанием, так как Хилькевич оплатила штраф до начала судебного разбирательства.
- Производство по делу прекратили в связи с малозначительностью правонарушения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актрису Анну Хилькевич не стали привлекать к ответственности за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД: суд в Москве ограничился устным замечанием, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Актриса вовремя не оплатила штраф за проезд по платной дороге (часть 1 статьи 10.13 КоАП РФ), за что на нее зарегистрировали административный протокол за неуплату административного штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), говорится в материалах.
Однако Хилькевич оплатила штраф за проезд по платной дороге еще до начала судебного разбирательства, указано в документе, и суд прекратил производство по делу.
"Судья постановил… производство по делу… прекратить… в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и ограничиться устным замечанием", - говорится в документах.
Санкция по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
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