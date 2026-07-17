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Актриса Хилькевич получила в суде устное замечание за неоплаченный штраф - РИА Новости, 17.07.2026
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Шоубиз
 
07:55 17.07.2026
Актриса Хилькевич получила в суде устное замечание за неоплаченный штраф

Суд не стал привлекать Анну Хилькевич к ответственности за неоплату штрафа ГИБДД

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Хилькевич
Анна Хилькевич - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анна Хилькевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актрису Анну Хилькевич не привлекли к ответственности за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД.
  • Суд ограничился устным замечанием, так как Хилькевич оплатила штраф до начала судебного разбирательства.
  • Производство по делу прекратили в связи с малозначительностью правонарушения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актрису Анну Хилькевич не стали привлекать к ответственности за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД: суд в Москве ограничился устным замечанием, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Актриса вовремя не оплатила штраф за проезд по платной дороге (часть 1 статьи 10.13 КоАП РФ), за что на нее зарегистрировали административный протокол за неуплату административного штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), говорится в материалах.
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Однако Хилькевич оплатила штраф за проезд по платной дороге еще до начала судебного разбирательства, указано в документе, и суд прекратил производство по делу.
"Судья постановил… производство по делу… прекратить… в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и ограничиться устным замечанием", - говорится в документах.
Санкция по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
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