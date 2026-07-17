Актриса Хилькевич получила в суде устное замечание за неоплаченный штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ Актрису Анну Хилькевич не привлекли к ответственности за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД.

Суд ограничился устным замечанием, так как Хилькевич оплатила штраф до начала судебного разбирательства.

Производство по делу прекратили в связи с малозначительностью правонарушения.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актрису Анну Хилькевич не стали привлекать к ответственности за неоплаченный вовремя штраф ГИБДД: суд в Москве ограничился устным замечанием, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Актриса вовремя не оплатила штраф за проезд по платной дороге (часть 1 статьи 10.13 КоАП РФ ), за что на нее зарегистрировали административный протокол за неуплату административного штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), говорится в материалах.

Однако Хилькевич оплатила штраф за проезд по платной дороге еще до начала судебного разбирательства, указано в документе, и суд прекратил производство по делу.

"Судья постановил… производство по делу… прекратить… в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и ограничиться устным замечанием", - говорится в документах.