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ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса - РИА Новости, 17.07.2026
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17:53 17.07.2026 (обновлено: 18:01 17.07.2026)
ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

ВС России поразили резервуары с ГСМ, используемые ВСУ, в порту Одесса

© Минобороны РоссииПусковая установка "Ярс"
Пусковая установка Ярс - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Минобороны России
Пусковая установка "Ярс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, 17 июля.
  • В порту "Одесса" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.
ВС РФ 17 июля продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
«
"Кроме того, в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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