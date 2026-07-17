ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, 17 июля.
- В порту "Одесса" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.
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"Кроме того, в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.