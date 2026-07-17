Фермеры Забайкалья получили господдержку в размере более 34 млн рублей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пять сельхозпредприятий из Могойтуйского, Нерчинского и Приаргунского округов Забайкалья получили более 34 миллионов рублей государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти средства направлены на мелиорацию залежных земель сельскохозяйственного назначения, что позволит повысить их продуктивность.

"Сельскохозяйственные предприятия могут рассчитывать на получение субсидий, покрывающих 50% фактически понесенных затрат на определенные виды работ. Финансирование предоставляется из федерального и краевого бюджетов. Всего на 2026 год на эти цели предусмотрено более 37 миллионов рублей", — пояснила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова, ее слова приводит пресс-служба.

Полученные средства можно направить на разработку проектно-сметной документации и проведение культуртехнических мероприятий. Это включает расчистку участков от кустарников и мелколесья, уборку камней, вспашку и другие агротехнические работы, необходимые для подготовки земель к использованию.

Господдержкой пользуются как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.