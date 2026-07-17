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Фермеры Забайкалья получили господдержку в размере более 34 млн рублей - РИА Новости, 17.07.2026
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12:00 17.07.2026
Фермеры Забайкалья получили господдержку в размере более 34 млн рублей

Фермеры Забайкалья получили господдержку в размере свыше 34 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пять сельхозпредприятий из Могойтуйского, Нерчинского и Приаргунского округов Забайкалья получили более 34 миллионов рублей государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эти средства направлены на мелиорацию залежных земель сельскохозяйственного назначения, что позволит повысить их продуктивность.
"Сельскохозяйственные предприятия могут рассчитывать на получение субсидий, покрывающих 50% фактически понесенных затрат на определенные виды работ. Финансирование предоставляется из федерального и краевого бюджетов. Всего на 2026 год на эти цели предусмотрено более 37 миллионов рублей", — пояснила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова, ее слова приводит пресс-служба.
Полученные средства можно направить на разработку проектно-сметной документации и проведение культуртехнических мероприятий. Это включает расчистку участков от кустарников и мелколесья, уборку камней, вспашку и другие агротехнические работы, необходимые для подготовки земель к использованию.
Господдержкой пользуются как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.
Поддержка мелиорации земель в России реализуется в рамках государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.
 
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