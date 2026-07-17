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В Госдуму внесли проект о регистрационных действиях с машинами в розыске - РИА Новости, 17.07.2026
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20:01 17.07.2026
В Госдуму внесли проект о регистрационных действиях с машинами в розыске

В ГД внесли проект о праве МВД регистрировать машины из международного розыска

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий регистрационные действия с транспортными средствами, находящимися в международном розыске.
  • МВД России может получить полномочие определять особый порядок регистрационных действий с такими транспортными средствами.
  • Сейчас любые регистрационные действия с автомобилями, попавшими в международный розыск, запрещены, и владельцам приходится обращаться в суд, но даже выигранное дело не решает проблему снятия машины с розыска.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить регистрационные действия с транспортными средствами, находящимися в международном розыске, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается наделить МВД России полномочием определять особый порядок регистрационных действий с транспортными средствами, находящимися в международном розыске.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас транспорт, ввезенный в Россию и купленный россиянами, может оказаться в международном розыске по инициативе в том числе недружественных стран, и по закону любые регистрационные действия с такими машинами запрещены.
При этом подчеркивается, что отсутствие информации о причинах от страны, объявившей в розыск, не позволяет принять объективное решение по автомобилю, и владельцам приходится идти в суд, но даже выигранное дело не помогает: снять машину с розыска может только государство-инициатор. В итоге, как уточняют авторы, человек не может законно пользоваться своим имуществом.
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