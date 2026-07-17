В Госдуму внесли проект о регистрационных действиях с машинами в розыске

При этом подчеркивается, что отсутствие информации о причинах от страны, объявившей в розыск, не позволяет принять объективное решение по автомобилю, и владельцам приходится идти в суд, но даже выигранное дело не помогает: снять машину с розыска может только государство-инициатор. В итоге, как уточняют авторы, человек не может законно пользоваться своим имуществом.