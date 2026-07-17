В Госдуме предложили автоматизировать поиск свободной записи к врачу по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внедрить автоматический поиск свободной записи к врачу по ОМС через «Госуслуги» и медицинские информационные системы.

Система должна будет анализировать доступную запись в медицинских организациях, участвующих в программе ОМС, и автоматически предлагать пациенту ближайшие доступные варианты.

Реализация этой меры позволит снять с врачей и администраций поликлиник функцию поиска свободных мест и сделать получение медицинской помощи удобнее для граждан.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внедрить автоматический поиск свободной записи к врачу по ОМС через "Госуслуги" и медицинские информсистемы, если в поликлинике прикрепления нет талонов в нужный срок.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив за Единой государственной информационной системой здравоохранения, региональными медицинскими информационными системами и сервисом "Госуслуги" функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок", - говорится в письме.

Сейчас, как отмечается в документе, при отсутствии свободной записи поиском другой клиники занимаются лечащий врач или руководство поликлиники, что, по мнению автора, создает дополнительную нагрузку на медперсонал, отвлекая врачей от их основных обязанностей.

Вице-спикер пояснил, что, согласно предложенному механизму, система должна в режиме реального времени анализировать доступную запись в медицинских организациях, участвующих в программе ОМС, и автоматически предлагать пациенту ближайшие доступные варианты, а подтвердить запись можно будет без участия медицинских работников.