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Россиянам посоветовали заранее оформлять медицинскую страховку в Гонконге - РИА Новости, 17.07.2026
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05:19 17.07.2026
Россиянам посоветовали заранее оформлять медицинскую страховку в Гонконге

Генконсульство России: угрозы распространения опасных инфекций в Гонконге нет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в Гонконге и Макао не зафиксированы.
  • Туристам рекомендуется заранее оформлять медицинскую страховку при планировании поездки в Гонконг или Макао.
  • Для въезжающих в Гонконг и Макао нет специальных или обязательных требований по дополнительной вакцинации.
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в Гонконге и Макао не зафиксированы, но туристам в любом случае рекомендуется заранее оформлять медицинскую страховку, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.
"При планировании поездки в Гонконг или Макао мы всегда рекомендуем туристам заранее оформлять медицинскую страховку. Это стандартная мера предосторожности, которая обеспечивает необходимую поддержку на случай любых непредвиденных ситуаций со здоровьем", - заявила Богучарская.
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На сегодняшний день, указала она, ситуация с инфекционными заболеваниями в регионе остается стабильной: угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций не зафиксированы.
"После пандемии COVID-19 в Гонконге была создана одна из самых передовых в Азии систем мониторинга и контроля здоровья населения. Благодаря ее работе любые риски, включая сезонные заболевания и возможность появления завозных инфекций, отслеживаются очень оперативно", - добавила дипломат.
Она сообщила, что для въезжающих в Гонконг и Макао нет специальных или обязательных требований по дополнительной вакцинации.
"Мы советуем убедиться в наличии стандартных профилактических прививок в соответствии с действующими в нашей стране рекомендациями. Кроме того, всегда полезно следить за обновлениями на официальных ресурсах, например, на сайте департамента здравоохранения Гонконга: информация о санитарно-эпидемиологической обстановке публикуется оперативно", - отметила Богучарская.
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