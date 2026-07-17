Россиянам посоветовали заранее оформлять медицинскую страховку в Гонконге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в Гонконге и Макао не зафиксированы.
- Туристам рекомендуется заранее оформлять медицинскую страховку при планировании поездки в Гонконг или Макао.
- Для въезжающих в Гонконг и Макао нет специальных или обязательных требований по дополнительной вакцинации.
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в Гонконге и Макао не зафиксированы, но туристам в любом случае рекомендуется заранее оформлять медицинскую страховку, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.
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На сегодняшний день, указала она, ситуация с инфекционными заболеваниями в регионе остается стабильной: угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций не зафиксированы.
"После пандемии COVID-19 в Гонконге была создана одна из самых передовых в Азии систем мониторинга и контроля здоровья населения. Благодаря ее работе любые риски, включая сезонные заболевания и возможность появления завозных инфекций, отслеживаются очень оперативно", - добавила дипломат.
Она сообщила, что для въезжающих в Гонконг и Макао нет специальных или обязательных требований по дополнительной вакцинации.
"Мы советуем убедиться в наличии стандартных профилактических прививок в соответствии с действующими в нашей стране рекомендациями. Кроме того, всегда полезно следить за обновлениями на официальных ресурсах, например, на сайте департамента здравоохранения Гонконга: информация о санитарно-эпидемиологической обстановке публикуется оперативно", - отметила Богучарская.