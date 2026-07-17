Россиянам посоветовали заранее оформлять медицинскую страховку в Гонконге

Краткий пересказ от РИА ИИ Угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в Гонконге и Макао не зафиксированы.

Туристам рекомендуется заранее оформлять медицинскую страховку при планировании поездки в Гонконг или Макао.

Для въезжающих в Гонконг и Макао нет специальных или обязательных требований по дополнительной вакцинации.

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в Гонконге и Макао не зафиксированы, но туристам в любом случае рекомендуется заранее оформлять медицинскую страховку, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.

"При планировании поездки в Гонконг или Макао мы всегда рекомендуем туристам заранее оформлять медицинскую страховку. Это стандартная мера предосторожности, которая обеспечивает необходимую поддержку на случай любых непредвиденных ситуаций со здоровьем", - заявила Богучарская.

На сегодняшний день, указала она, ситуация с инфекционными заболеваниями в регионе остается стабильной: угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций не зафиксированы.

"После пандемии COVID-19 в Гонконге была создана одна из самых передовых в Азии систем мониторинга и контроля здоровья населения. Благодаря ее работе любые риски, включая сезонные заболевания и возможность появления завозных инфекций, отслеживаются очень оперативно", - добавила дипломат.

Она сообщила, что для въезжающих в Гонконг и Макао нет специальных или обязательных требований по дополнительной вакцинации.