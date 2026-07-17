Мэр Энергодара назвал новую атаку ВСУ террором против населения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре, здание уничтожено огнем, пострадавших нет.
- Глава города Энергодар Максим Пухов назвал атаку террором против мирной инфраструктуры и населения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар является террором против мирной инфраструктуры и населения, заявил глава города Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что пять беспилотников ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре, здание уничтожено огнем, пострадавших нет.
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"Это очередной акт террора против мирной инфраструктуры и наших граждан. Удары, которые не имеют никакого отношения к военным действиям", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, удар по супермаркету является целенаправленным запугиванием людей и попыткой создать проблемы на продовольственном рынке города.
ВСУ усилили атаки на Энергодар
15 июля, 07:28