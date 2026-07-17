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Мэр Энергодара назвал новую атаку ВСУ террором против населения - РИА Новости, 17.07.2026
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15:54 17.07.2026 (обновлено: 16:26 17.07.2026)
Мэр Энергодара назвал новую атаку ВСУ террором против населения

Пухов назвал новую атаку ВСУ на Энергодар террором против населения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре, здание уничтожено огнем, пострадавших нет.
  • Глава города Энергодар Максим Пухов назвал атаку террором против мирной инфраструктуры и населения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар является террором против мирной инфраструктуры и населения, заявил глава города Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что пять беспилотников ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре, здание уничтожено огнем, пострадавших нет.
«

"Это очередной акт террора против мирной инфраструктуры и наших граждан. Удары, которые не имеют никакого отношения к военным действиям", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, удар по супермаркету является целенаправленным запугиванием людей и попыткой создать проблемы на продовольственном рынке города.
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ВСУ усилили атаки на Энергодар
15 июля, 07:28
 
В миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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