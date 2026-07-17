"Краснодар" отдал Густаво Сантоса в аренду в греческий "Волос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский футболист «Краснодара» Густаво Сантос перешел в греческий «Волос» на правах аренды.
- Арендное соглашение Густаво Сантоса с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бразильский футболист "Краснодара" Густаво Сантос перешел в греческий "Волос" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Густаво Сантосу 25 лет, он перешел в "Краснодар" летом 2025 года из греческого клуба "Ламия", провел за "быков" 14 матчей и забил один мяч. В феврале 2026 года бразильского форварда отдали в аренду в "Сочи", за который он провел шесть игр.