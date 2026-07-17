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ФСБ опубликовала кадры задержания продавца авиаподшипников для "Мотор Сич" - РИА Новости, 17.07.2026
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11:09 17.07.2026 (обновлено: 12:36 17.07.2026)
ФСБ опубликовала кадры задержания продавца авиаподшипников для "Мотор Сич"

ФСБ опубликовала видео оглашения приговора Карецкому за госизмену

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России опубликовала видео с задержанием россиянина, пытавшегося продать авиационные подшипники украинскому предприятию «Мотор Сич».
  • В отношении гражданина РФ Романа Карецкого вступил в силу обвинительный приговор за попытку вывезти авиаподшипники за пределы России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео с задержанием россиянина, пытавшегося продать авиационные подшипники украинскому предприятию "Мотор Сич".
В пятницу ЦОС ФСБ сообщил о вступлении в законную силу обвинительного приговора в отношении гражданина РФ Романа Карецкого, намеревавшегося вывезти за пределы России авиаподшипники в целях последующей доставки украинскому предприятию ПАО "Мотор Сич".
На опубликованных кадрах фигурант лежит на земле, в то время как оперативные сотрудники надевают на него наручники. Далее показан багажник автомобиля задержанного, в котором находятся денежные средства и крупные мешки. Внутри мешков сотрудники спецслужб обнаружили коробки с авиаподшипниками, которые злоумышленник намеревался доставить предприятию "Мотор Сич".
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