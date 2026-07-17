ФСБ опубликовала кадры задержания продавца авиаподшипников для "Мотор Сич"

На опубликованных кадрах фигурант лежит на земле, в то время как оперативные сотрудники надевают на него наручники. Далее показан багажник автомобиля задержанного, в котором находятся денежные средства и крупные мешки. Внутри мешков сотрудники спецслужб обнаружили коробки с авиаподшипниками, которые злоумышленник намеревался доставить предприятию "Мотор Сич".