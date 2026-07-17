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ФСБ: ВВС Украины через разведку пытаются добыть российские запчасти - РИА Новости, 17.07.2026
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09:47 17.07.2026 (обновлено: 18:00 17.07.2026)

ФСБ: ВВС Украины через разведку пытаются добыть российские запчасти

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС Украины пытаются получить авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов.
  • Россиянин, пытавшийся продать подшипники украинскому предприятию "Мотор Сич", осужден на 13 лет за госизмену.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ВВС Украины с помощью разведки пытаются получать авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов, сообщила ФСБ.
"ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", — говорится в релизе.
В спецслужбе отметили, что Мосгорсуд признал виновным в госизмене россиянина Романа Карецкого, который пытался продать авиационные подшипники украинскому предприятию "Мотор Сич". Он закупил подшипники для вертолетов семейства "Миля" и "Камов" и самолетов "Су" и "МиГ" и намеревался незаконно вывезти их из страны, но сотрудники ФСБ это пресекли.
Карецкого приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей.
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