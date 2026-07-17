ФСБ: ВВС Украины через разведку пытаются добыть российские запчасти

В спецслужбе отметили, что Мосгорсуд признал виновным в госизмене россиянина Романа Карецкого, который пытался продать авиационные подшипники украинскому предприятию "Мотор Сич". Он закупил подшипники для вертолетов семейства "Миля" и "Камов" и самолетов "Су" и "МиГ" и намеревался незаконно вывезти их из страны, но сотрудники ФСБ это пресекли.