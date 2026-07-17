ФМБА планирует зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тест-системы болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России в конце 2026 года, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

Болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах деменций.