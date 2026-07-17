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ФМБА планирует зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера - РИА Новости, 17.07.2026
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08:26 17.07.2026 (обновлено: 08:27 17.07.2026)
ФМБА планирует зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера

Яковлева: ФМБА планирует зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории Медико-генетического научного центра за работой
Сотрудница лаборатории Медико-генетического научного центра за работой - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории Медико-генетического научного центра за работой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России разработали тест-системы для болезни Альцгеймера.
  • Тест-системы болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России в конце 2026 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тест-системы болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России в конце 2026 года, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
"Я думаю, что к концу года мы их (тест-системы - ред.) зарегистрируем", - сказала Яковлева.
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В феврале заместитель руководителя агентства сообщила, что в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России разработали тест-системы болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах деменций.
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РоссияТатьяна ЯковлеваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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