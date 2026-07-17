Флот за неделю уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Черноморского флота России уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
- Катера были уничтожены с 11 по 17 июля.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сводке Минобороны с 11 по 17 июля.
Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота
3 июля, 12:52